O acidente foi registrado na madrugada deste domingo na BR-153 próximo ao município de Alvorada. A colisão foi entre dois caminhões. Os dois veículos pegaram fogo.

Por Régis Caio

Segundo o Corpo de Bombeiros, em ambos os caminhões tiveram vítimas carbonizadas, e houve a retirada de uma terceira vítima com vida, que já tinha sido transportada pela ambulância do município antes da chegada dos militares.

“Uma das vítimas carbonizado foi necessário o desencarceramento, já a outra ficou aos cuidados do IML. Foi realizado o controle do incêndio que passou para a vegetação às margens da rodovia”, informou o Corpo de Bombeiros. As vítimas não tiveram nomes divulgados.