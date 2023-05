da redação

Uma das operações é a “Sintonia”, que foi deflagrada de forma simultânea em 13 estados brasileiros (incluindo o Tocantins) pelo pelo Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado (GNCOC) do Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG), envolvendo a participação de 43 promotores de Justiça, mais de mil policiais e o cumprimento de 228 mandados de prisão e 223 mandados de busca e apreensão

A outra operação é a “Collapsus”, que é específica do Estado do Tocantins, tem como foco principal os faccionados do Primeiro Comando da Capital (PCC) e acontece sob a coordenação do Gaeco local.

Dos 39 mandados de prisão em cumprimento no Estado, 20 são referentes à operação Sintonia e 19 à operação Collapsus. O cumprimento ocorre em 13 cidades tocantinenses.

Além dos integrantes do Gaeco, estão envolvidos nas duas operações, no Tocantins, 34 policiais militares e 80 policiais civis. Participam integrantes da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), Diretoria de Polícia do Interior (DPI), dos 1º, 5º e 8º Batalhões da Polícia Militar (BPMs), da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) e da Assessoria Militar do MPTO.