da redação

“Em ato de fiscalização no km 497 da BR 153, foi dada ordem de parada ao veículo Chevrolet/Onix 1.0mt LT, de cor branca, conduzido por um homem de 30 anos, que tinha como destino final Gurupi. Durante a abordagem, os agentes policiais observaram um volume anormal na parte de trás do encosto do banco traseiro, em formato retangular no interior do banco. Ao realizar busca minuciosa no veículo, foram localizados, no interior do banco e nas portas traseiras, 28 tabletes de substância análoga a skunk, totalizando 31,8 kg”, destacou a PRF.

O condutor e o ilícito foram encaminhados para a Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso do Tocantins.

