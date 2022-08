Por meio de Nota a PM e a Secretaria de Segurança Pública emitiram uma nota informando sobre a noite violenta na capital.

Confira a nota

A Polícia Militar do Tocantins e a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins tranquilizam a população de Palmas em relação às notícias divulgadas em redes sociais sobre possíveis tiroteios em ruas da cidade. Não procede. O que de fato ocorreu, na noite deste domingo, 21, no setor Morada do Sol, região sul da Capital, foram dois casos isolados de homicídios. Em um dos casos, além da morte, outras três pessoas ficaram feridas. As ocorrências foram prontamente atendidas por equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar (6ºBPM) e da Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência no setor Morada do sol 1 onde, segundo informações, uma pessoa em um veículo Gol, de cor prata, passou pela residência de um homem de 26 anos e efetuou diversos disparos contra ele. A vítima foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul, em um carro particular, recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu e foi a óbito. No local da ocorrência, a perícia recolheu duas cápsulas .40 mm.

Já em relação ao outro homicídio e tentativas de homicídio, também na região sul de Palmas, a equipe da PM estava na UPA Sul, acompanhando a primeira ocorrência já citada acima, quando quatro pessoas deram entrada com ferimentos por arma de fogo. A equipe apurou que tratava-se de briga em uma família de ciganos. Uma das vítimas, um homem de 50 anos, não resistiu e morreu durante o socorro. Entre os feridos, havia uma mulher grávida, de 19 anos, e outras duas pessoas com ferimentos leves.

Um delegado de polícia e a equipe de perícia estiveram no local dos fatos, no setor Morada do Sol, e recolheram 17 (dezessete) cápsulas deflagradas, de calibre nove milímetros. Foram realizadas diligências na área, porém os infratores ainda não foram identificados.

A Secretaria da Segurança Pública esclarece ainda que todos os crimes de homicídios ocorridos na Capital já estão sendo investigados pela 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) de Palmas. Inquéritos foram instaurados para apurar a motivação dos crimes e seus respectivos autores. Além disso, para fortalecer o trabalho que já vêm sendo feito, novos delegados serão lotados na DHPP e na Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc).

A Polícia Militar reafirma que os crimes não têm ligação um com o outro e que a população deve permanecer tranquila e contar com o pronto atendimento das forças de segurança do Tocantins.

Polícia Militar do Estado do Tocantins

Secretaria de Segurança Pública do Tocantins