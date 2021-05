Um homem foi preso e um adolescente apreendido em flagrante nesta quinta-feira (13) suspeitos de terem assassinados uma mulher e uma criança na zona rural de Cariri do Tocantins, no sul do estado. Segundo a polícia, principal suspeito era ex-companheiro da mulher morta a pauladas.

por Régis Caio

A prisão foi feita pelo Polícia Militar e Polícia Civil nesta tarde. Pai e filho foram localizados na zona rural de Cariri. Com eles, a polícia apreendeu um pedaço de madeira utilizado no crime, além de celulares e uma camiseta utilizada por um dos infratores no momento do crime.

As vítimas são Benilde Pereira Milhomem, de 42 anos, morta a pauladas e o filho dela, Enzo Daniel Milhomem, de 08 anos. O crime ocorreu em uma propriedade rural da cidade, em um local conhecido como Bar do Mudo, às margens da BR-242.

O homem preso e o adolescente foram levados para a Delegacia de Flagrantes de Gurupi. Ainda conforme a polícia, o acusado preso era ex-companheiro de Benilde, já a participação do adolescente nos homicídios está sendo investigada.