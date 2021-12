Policiais militares deram voz de prisão a dois suspeitos de furtar produto químico às margens da rodovia TO-280, município de São Valério, no sul do estado. A abordagem aconteceu em mais uma etapa da operação Hórus.

da redação

Durante patrulhamento de rotina, uma equipe do Comando de Operações de Divisas – COD, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas e da 1º CIA – BPMRED, se deparou com dois caminhões parados fora da pista na TO 280, fato este que chamou a atenção dos policiais.

Após abordarem os motoristas, os militares descobriram que os envolvidos estavam transferindo de um caminhão para o outro, um produto químico chamado emulsão asfáltica. Ao solicitarem a notas fiscais do produto, os caçadores do COD notaram que os suspeitos estavam descarregando parte do produto antes do local referido na nota, sem o conhecimento do dono da mercadoria.

Os militares também descobriram que o produto furtado, que estava sendo colocado em contêineres de plástico, seria levado para cidade de Luis Eduardo Magalhães – BA e depois transportado para cidade de Divinópolis -GO onde os receptadores, que trabalham em uma empresa local, estariam prestando um serviço de revestimento asfáltico na referida cidade.

Diante dos fatos, os suspeitos e a carga foram apresentados na central de flagrantes de Alvorada, onde foram lavrados os procedimentos cabíveis ao caso.