Na tarde de terça-feira, 06, no setor Vila São José, em Gurupi, a Polícia Militar prendeu dois homens, 18 e 27 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com eles a PM apreendeu porções de maconha, crack e cocaína, além do valor pecuniário de R$ 1.541,00.

Por Régis Caio

Durante um patrulhamento, a equipe do 4º Batalhão visualizou os dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem que seriam abordados, um dos indivíduos dispensou um invólucro numa planta e empreendeu fuga.

O outro homem permaneceu no local sendo localizado em seu poder duas porções de maconha de aproximadamente 44 gramas e R$ 1.541,00.

Com o apoio de outra radiopatrulha, os militares conseguiram localizar o indivíduo que havia fugido, localizando o invólucro que havia sido dispensado contendo 17 gramas de crack, 32 gramas de cocaína e 5 gramas de maconha.

Diante dos fatos os indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes e autuados pela prática do crime de Tráfico de Drogas, permanecendo à disposição da justiça.