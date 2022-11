O Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi condenou dois homens pelo assassinato de outro rapaz em 2021, na cidade. A vítima do crime foi Paulo Henrique da Silva, morto com um tiro em 11 de maio de 2021, no Setor Nova Fronteira. O crime teria sido encomendado por R$ 100,00.

Vítima confundida

Consta nos autos que “os denunciados são integrantes da organização criminosa denominada CV (Comando Vermelho) e no momento do crime buscavam atingir terceira pessoa, integrante da organização rival Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo que a vítima Paulo Henrique foi confundida com o verdadeiro alvo dos denunciados”.

As penas

Moisés de Castro Santos de Jesus, vulgo “Rasgadão”, de 24 anos de idade, foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão, e pagamento de 15 dias-multa por homicídio qualificado e organização criminosa. Já Leonardo dos Santos Trindade, vulgo “L2”, de 19 anos, teve pena estipulada em 18 anos e seis meses de prisão e pagamento de 15 dias-multa por homicídio qualificado e organização criminosa.

Foi absolvido Marcos Paulo Lima Fernandes, vulgo “Marquim Capeta” ou “MK”, de 19 anos. O Conselho de Sentença não entendeu que ele era integrante do grupo.

