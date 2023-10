Dívida no valor de R$ 50,00: Adolescente envolvido em morte no distrito de Luzimangues cumprirá medida socioeducativa de internação

Por Redação

O motivo do ato infracional foi uma dívida no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) que a vítima, Welson de Sousa, tinha com Kayky Wendell Felix, de idade superior a 18 anos, amigo do adolescente infrator.

Conforme o apurado, o adolescente e o amigo Kayky foram até a casa da vítima, conversaram e seguiram juntos até uma área conhecida como Lagoa Azul, local em que esfaquearam Welson, que faleceu no local.

Na representação, o promotor de Justiça Luiz Francisco de Oliveira relata que o ato infracional ocorreu por motivo fútil, em razão da dívida no valor de R$ 50,00, e com emprego de meio cruel, pois foram aplicados vários golpes de faca contra a vítima, e prática de emboscada, pois Welson foi atraído para o local em que foi morto.

Medida socioeducativa

O adolescente infrator cumprirá medida socioeducativa, por prazo indeterminado, não superior a três anos, e será submetido e reavaliado a cada seis meses, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Denúncia

Já Kayky Wendell Félix da Cruz foi denunciado em Ação Penal perante o juízo criminal pela coautoria do crime, aguardando o processo de instrução e julgamento.