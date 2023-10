Dívida de R$ 15 mil de um homem conhecido como Cigano pode ser a causa da tentativa de homicídio ocorrido hoje em Gurupi

Por Wesley Silas

Segundo a Polícia Militar, a tentativa de homicídio aconteceu por volta de 10h14min, desta segunda-feira, 16, quando uma viatura da Polícia Militar foi acionada via 190, na Avenida Maranhão esquina com a rua 1, com a informação de que um indivíduo teria sido atingido por disparo de arma de fogo.

“Uma testemunha relatou que estava dirigindo seu veículo pela Rua 1 entre as avenidas Piauí e Maranhão, quando escutou dois disparos de arma de fogo que partiu de uma caminhoneta preta (Ford Ranger) que logo após fugiu pela Avenida Maranhão sentido norte. Já o indivíduo que foi atingido pelos disparos saiu correndo e caiu na calçada na esquina da Av. Maranhão com a Rua 1”.

A vítima do Homicídio – Doloso tentado, se trata de um senhor de 52 anos de idade que trabalha com compras e vendas de veículos.

“A esposa da vítima informou que ele recebeu uma ligação de um homem conhecido por Cigano que marcou para ver a caminhoneta preta pois tinha interesse em comprá-la. Informou ainda que o referido Cigano tem uma dívida de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com seu marido. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e conduzida para o Hospital Regional de Gurupi, com três perfurações de tiros, sendo um no rosto e outros dois nas costas, informou a PM.

O local foi periciado e a Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações. A Polícia Militar continua em diligência na tentativa de localizar o autor.