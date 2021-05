A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a “Operação Repouso Noturno”, visando desarticular um grupo criminoso especializado na prática de furtos e roubos a estabelecimentos privados em todo o Estado do Tocantins.

por Régis Caio

Um grupo criminoso vinha agindo em várias cidades do Tocantins praticando furtos em estabelecimentos. As ações ocorriam sempre no período noturno. Em Gurupi empresários chegaram a denunciar no Portal Atitude a ousadia dos bandidos. “Essa quadrilha vem aterrorizando Gurupi, colegas comerciantes sendo vítimas tendo seus produtos levados, o meu estabelecimento eles tentaram furtar, arrombaram a minha porta só que não lograram êxito”, disse um empresário da cidade.

Em um vídeo, flagrado por câmeras de segurança, os criminosos tentam arrombar a porta de um comércio no centro do município gurupiense. Um dos homens fica monitorando a movimentação na rua, enquanto outro tenta adentrar ao estabelecimento. A ousadia dos ladrões e o elevado números de furtos na cidade e região chamou a atenção da Polícia Federal que realizou uma operação nesta quinta-feira para desarticular os infratores.

Veja o vídeo.

Operação Repouso Noturno

Aproximadamente 20 Policiais Federais cumprem 2 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, nas cidades de Gurupi e Divinópolis do Tocantins.

De acordo com as investigações, os suspeitos arrombavam os estabelecimentos alvos com o uso de ferramentas e em seguida subtraíam dinheiro, objetos e mercadorias. Eles possuem diversas passagens policiais e condenações pela prática de crimes de roubos e furtos, inclusive tendo sido presos anteriormente por crimes da mesma natureza.

Entre outros crimes, os investigados são suspeitos de terem praticado furto qualificado contra a Agência dos Correios no município de Abreulândia/TO, no dia 21 de janeiro deste ano. Além do crime contra a Agência dos Correios, os investigados são suspeitos de terem praticado dezenas de furtos contra estabelecimentos privados nos municípios de Abreulândia, Dois Irmãos, Divinópolis do Tocantins, Gurupi, Miracema do Tocantins e outros municípios do sul do Estado.

O objeto central da investigação é a apuração da prática do crime de furto qualificado mediante a destruição e rompimento de obstáculo e concurso de agentes, além da produção de provas e informações úteis para o esclarecimento dos crimes praticados contra os demais estabelecimentos privados. Caso sejam condenados, os investigados poderão ser responsabilizados com pena de até 8 (oito) anos de reclusão.

Entrevista do Delegado de Polícia Federal – Hayder Martins- Delgado chefe da Op. Repouso Noturno.