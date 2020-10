Detentos do Presídio de Cariri são transferidos para novo complexo penal

A operação realizada pelas forças de segurança do estado foi realizada nesta quarta-feira (21) no Presídio Agrícola Luz do Amanhã.

por Régis Caio

Foi feita a transferência dos apenados para o novo complexo penal de Cariri, que fica ao lado do antigo prédio. A finalidade é trazer uma maior segurança a população de Gurupi e região. A operação contou com o apoio da Aeronave da Secretaria de Segurança Pública e de vários grupos táticos da Polícia Militar.

O novo presídio ainda não foi inaugurado oficialmente, porém já está pronto para ser utilizado. Nesta semana um confronto entre detentos, devido a uma greve de fome ocorreu na Unidade do Sul do estado, no entanto a situação foi controlada.

Sobre o novo Presídio

A Unidade de Tratamento Penal de Cariri, na região sul do Estado, dispõe de 603 vagas, composta por três pavilhões – com 26 celas cada, totalizando 78 celas coletivas; tem ainda 12 celas de isolamento, 20 celas de visita íntima e mais 20 celas individuais e coletivas fora dos pavilhões carcerários, além de módulo de recepção e revista, administração, triagem e inclusão, assistência à saúde, tratamento penal, ensino, vivência coletiva, vivência individual, tratamento para dependentes químicos e alojamento policial.