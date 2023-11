Denarc prende motorista de aplicativo que fazia distribuição de “drogas potentes” em Palmas

Um indivíduo de 22 anos, suspeito de praticar tráfico de drogas, na região central de Palmas, foi preso pela Polícia Civil, na tarde desta terça-feira, 7, por meio de ação realizada pela 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC – Palmas).

O delegado José Anchieta de Menezes Filho explicou que a ação foi deflagrada, no âmbito da Operação Paz, depois que os policiais civis da unidade especializada obtiveram informações de que um indivíduo, possivelmente, motorista de aplicativo, estaria utilizando o veículo que alugava para comercializar drogas na região da Praça dos Girassóis e do Parque dos Povos Indígenas.

“De posse das informações, as equipes da 1ª DENARC foram mobilizadas e, após identificar o suspeito, passaram a monitorar a conduta do indivíduo e flagraram o momento em que ele efetuava uma entrega de drogas”, disse o delegado.

Tentativa de abordagem e fuga

Ao tentar fazer a abordagem ao suspeito, ele entrou no veículo e tentou empreender fuga, sendo perseguido por várias ruas e avenidas do centro da Capital.

“Durante a tentativa de fuga, o indivíduo ainda colidiu com uma das viaturas da Polícia Civil, mas foi devidamente contido e recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas”, disse.

Drogas apreendidas

Com o suspeito, os policiais civis apreenderam dezenas de porções de maconha, skank (variedade mais forte de maconha), comprimidos de ecstasy, além de cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido até a sede da 1ª DENARC, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e contrabando. Após a realização das providências legais cabíveis, o indivíduo foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Palmas, onde aguardará manifestação da Justiça.

“A ação de hoje é muito importante no sentido de erradicar o tráfico de drogas na Capital, visto que esse homem preso, além de utilizar o veículo que alugava para entregar as drogas, o fazia em plena luz do dia em dois cartões postais de Palmas”, frisou a autoridade policial.