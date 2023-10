Delegado da Denarc é levado ao HGP com ferimento por arma de fogo

No último domingo, o delegado da Polícia Civil do Tocantins, Thyago Bustorff, responsável pela 1ª Divisão de Repressão a Narcóticos (DENARC – Palmas), deu entrada no Hospital Geral de Palmas com um ferimento a bala. As circunstâncias que levaram ao incidente ainda são desconhecidas, deixando autoridades em alerta.

Nota SSP

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informa que está acompanhando o caso e já acionou a Delegacia de Assuntos Internos para apurar todos os fatos. O que se sabe até o momento é que o delegado Thyago Bustorff deu entrada, no final da tarde deste domingo, 08, no Hospital Geral de Palmas, com ferimento por arma de fogo. O estado de saúde é grave, porém estável.

A SSP-TO está prestando todo apoio necessário ao delegado e seus familiares.

Secretaria da Segurança Pública do Tocantins