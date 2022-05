por Redação

Segundo o coordenador do Nusa, defensor público Freddy Alejandro Solórzano Antunes, a vistoria foi para verificar a situação do hospital, bem como avaliar as dificuldades enfrentadas pelos pacientes do hospital, como falta de insumos e medicações.

Em relação às inconformidades, a maior questão levantada foi a insuficiência de médicos pediatras para atender todo o público infantil, visto que não há pediatras na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gurupi e todos os casos atendidos lá são encaminhados para o HRG. “Não há uma atuação mais efetiva da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, o que acaba sobrecarregando os pediatras do hospital. Pacientes classificados como verde e amarelo, por exemplo, poderiam ser atendidos pelo Município, e o hospital ficar responsável apenas pelos casos urgentes”, explicou a coordenadora do Nuamac Gurupi, defensora pública Pollyana Lopes Assunção ao destacar que não há um fluxo construído com o Município.

Outra demanda apresentada pelos profissionais foi relacionada aos pacientes psiquiátricos, que não tem um setor específico para psiquiatria, apenas tem leitos clínicos reservados. “Os pacientes que chegam com surtos psicóticos são atendidos no hospital, recebem os encaminhamentos para continuar o tratamento pelo município através do Caps, porém os servidores alegam que o serviço prestado no centro não é conforme o preconizado nas portarias”, alerta Freddy Alejandro.

De posse das informações levantadas durante a visita ao HRG, os Núcleos Especializados da Defensoria Pública irão oficiar a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura de Gurupi para prestar esclarecimentos sobre as demandas encontradas na unidade hospitalar.