Por Redação

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por intermédio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – 3ª DHPP de Gurupi, no sul do Estado, cumpriu na manhã desta segunda-feira, 21, mandado de prisão preventiva em desfavor de um indivíduo de 21 anos, o qual é o principal suspeito de praticar um crime de homicídio, no último dia 25 de outubro.

As investigações apontaram que, na tarde do dia do referido crime, em uma casa, localizada no setor Jardim Eldorado, o suspeito desferiu 18 golpes de faca contra a vítima, um homem de 53 anos, que veio a óbito no local. Após praticar o crime, o suspeito fugiu e passou a ser procurado pela Polícia Civil.

Após minuciosa investigação, as equipes da 3ª DHPP desvendaram toda a dinâmica, bem como a motivação para o crime, além de identificar o principal suspeito, que então passou a ser procurado. Nesse meio tempo, a autoridade policial representou, junto ao Poder Judiciário por um mandado de prisão, em desfavor do indivíduo, o qual foi deferido.

Assim, na manhã desta segunda-feira, o homem foi encontrado, oportunidade em que o delegado deu cumprimento a ordem judicial. Após os procedimentos de praxe, o preso será encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Gurupi e permanecerá à disposição da justiça. O inquérito relativo aos fatos já foi concluído e se encontra em prazo para apreciação do Ministério Público.