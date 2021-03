Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas segundo a PM tinham envolvimento com uma facção criminosa. Um deles também tinha várias passagens por diversos crimes.

Da redação

Dois homens morreram na noite desta sexta-feira (19) em Formoso do Araguaia, na região sul do estado, durante uma abordagem da Força Tática da Polícia Militar. Segundo a PM, os dois suspeitos tinham envolvimento com uma facção criminosa e foram encontrados com 1,5 kg de maconha. Nenhum policial se feriu, mas a viatura foi atingida por um disparo.

A PM informou que os militares estavam fazendo um patrulhamento pela zona rural e quando entraram na BR-242, próximo de Formoso do Araguaia, avistaram dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita.

Segundo a polícia, os militares tentaram fazer uma abordagem e foram recebidos a tiros. Os PMs revidaram e acabaram atingindo os dois suspeitos que vieram a óbito.

Os corpos foram levados para o IML de Gurupi.