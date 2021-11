Share on Twitter

Três homens foram flagrados por câmera de segurança roubando uma moto em uma residência no Park dos Buritis em Gurupi. O crime aconteceu nesta segunda-feira (22).

Por Régis Caio

Os assaltantes que estavam armados rendem um homem em frente a uma residência e na sequência eles entram no imóvel e subtraem uma moto Titan vermelha e fogem. A ação durou menos de um minuto. Quem tiver informação sobre o paradeiro do veículo pode acionar a polícia através do 190.