Criminosos invadem centro cultural de Gurupi e depredam patrimônio público

Na manhã desta quarta-feira, 15, uma pessoa invadiu o Centro Cultural Mauro Cunha, que estava fechado devido ao feriado da Proclamação da República, com a intenção de cometer furto. Estrutura e móveis do local foram depredados durante a ação criminosa.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, relatou que, por volta das 10h, a empresa responsável pelo videomonitoramento do local informou sobre a presença de um indivíduo na Biblioteca Municipal, que fica anexa ao Centro Cultural.

A Polícia Militar foi acionada de imediato, mas o criminoso conseguiu fugir antes da chegada das autoridades. Apesar de não ter sido levado nenhum objeto de valor, o patrimônio público foi alvo de depredação. Uma das janelas por onde o invasor entrou teve o vidro quebrado, armários foram danificados durante a busca por objetos e uma parede apresentou rachaduras devido à tentativa de acesso à sala da Academia Gurupiense de Letras.

O Boletim de Ocorrência já foi registrado, e as imagens do videomonitoramento do prédio já foram fornecidas à polícia para dar início às investigações.

Em menos de uma semana, é o segundo caso de crime contra o patrimônio público registrado em Gurupi. No último sábado, 11, criminosos furtaram 345 metros de cabo de energia da iluminação pública na Via da Integração Governador Siqueira Campos, que foi inaugurada nesta terça-feira, 14. A polícia ainda investiga o caso.

A Prefeitura de Gurupi reforça o pedido à comunidade para que ajude a proteger o patrimônio público e denuncie no 190 caso flagre qualquer ação de depredação ou crime contra os bens públicos.

Fonte: Fernando Vieira