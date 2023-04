Os criminosos são suspeitos de aterrorizar a cidade de Confresa (MT) no domingo (9). Desde segunda-feira (10) estão no Tocantins e teriam chegado ao estado em barcos. Eles entraram em confrontos com a Patrulha Rural da região e fizeram uma família refém.

A prisão aconteceu após as equipes da Polícia Militar do Tocantins, receberem informações de que um funcionário da Fazenda Jan Agropecuária, estaria sendo mantido refém pelos assaltantes. Após localizarem o veículo suspeito, os militares constataram que haviam duas pessoas no interior do automóvel, sendo o funcionário que era mantido sob graves ameaças e o integrante da quadrilha de assaltantes da empresa de transportes de valores em Confresa-MT.

O suspeito foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil em Paraíso do Tocantins.

A Operação

A Polícia Militar do Tocantins realiza desde a tarde de segunda-feira, 10, uma Operação de Busca e Captura de parte da quadrilha que tentou assaltar a sede de uma empresa de transporte de valores em Confresa-MT, no domingo, 09, e deslocou-se para o Tocantins. A operação conta com o apoio da Polícia Civil do Tocantins, Polícia Federal e as Polícias do Mato Grosso, Goiás e Pará.

Os mais de 180 policiais estão dispostos em locais estratégicos e realizam o cerco na zona rural da cidade de Pium e região, onde os demais criminosos possivelmente estão escondidos.

Na noite de segunda-feira, 10, as equipes entraram em confronto com os criminosos quando um dos indivíduos foi atingido e veio à óbito. Durante a ação os policiais apreenderam dois fuzis .50, um fuzil 7.62, 50 carregadores de fuzis, milhares de munições, oito coletes balísticos, três capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.

A Operação Integrada continua com as equipes policiais no local a fim de capturar os demais criminosos.