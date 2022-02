A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) prendeu na manhã desta segunda-feira, 14, em Piraquê, o principal suspeito do latrocínio que vitimou um taxista em Araguaína. A prisão foi efetuada em cumprimento de mandado de prisão temporária por meio de uma força-tarefa montada pela 30ª Delegacia de Polícia de Wanderlândia em conjunto com a 2ª Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (2ª DHPP-Araguaína) e da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR).

Da redação

De acordo com o delegado-chefe da 30ª DPC de Wanderlândia, Alexander Pereira da Costa, a motivação do crime seria patrimonial. No dia dos fatos, o carro foi encontrado perto do corpo do homem de 67 anos que era um taxista muito conhecido na cidade de Araguaína. Foram subtraídos o celular da vítima, além de uma quantia em dinheiro ainda não identificada.

O crime bárbaro chamou atenção da população de Araguaína pois foi cometido com sinais de tortura e extrema violência.

O delegado Alexander Costa enfatizou que a elucidação do crime traz uma resposta para a sociedade. “A atuação conjunta entre as delegacias permitiu identificar os fatos e efetuar a prisão do suspeito. Um trabalho integrado que reforça o compromisso da PC-TO com a segurança dos cidadãos desse Estado”, informou.