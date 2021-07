O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (07) em uma curva localizada na rodovia, próximo a Subestação de Furnas, no município gurupiense.

por Régis Caio

Uma criança de 06 anos de idade morreu após um grave acidente de trânsito na BR-242. Segundo apurado pelo Portal Atitude um carro perdeu o controle, veio a capotar e sair da pista em uma curva.

No veículo estavam quatro pessoas, dois adultos e duas crianças. As vítimas vinham da cidade de Palmeirópolis com destino a Gurupi. A criança morreu na hora. Já as outras pessoas envolvidas foram atendidas pelo Samu e levadas para ao Hospital Regional de Gurupi. O corpo da criança foi levado para o IML da cidade.