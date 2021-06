Por Jonair Rocha

A reunião foi intermediada pelo Presidente da AMTT, Sargento Jenilson e pauta foram debatidos vários assuntos relacionados à Segurança Pública e apresentado à Prefeita Josi Nunes a possibilidade de um Termo de Cooperação entre o município e os órgãos de segurança pública com o objetivo de estreitar as relações entre as instituições.

Entre as propostas apresentadas, a Perícia solicitou da Prefeita uma área para a construção da sede própria da Polícia Cientifica. Em reposta, a Prefeita Josi Nunes se comprometeu em estudar e atender o pedido da Polícia Cientifica.

Cidade da Polícia

O Delegado Regional de Gurupi Dr. Joadelson Albuquerque apresentou à gestora municipal sugestão da criação da Cidade da Polícia, onde concentraria todas as Delegacias de Gurupi em um só local, o que traria maior facilidade para a população gurupiense. Para isso, foi solicitado à Prefeita Josi Nunes a doação de uma área para a construção da Cidade da Polícia, a exemplo do que já vem acontecendo em grandes cidades do Brasil.

Foi protocolado ainda um documento com as reivindicações e sugestões dos órgãos de segurança. Segundo os policiais, a Prefeita Josi Nunes se mostrou bastante entusiasmada com as sugestões e prometeu encaminhar para a Câmara de Vereadores as reivindicações dos órgãos de segurança pública.