Foi encontrado nesta segunda-feira (25) às margens do Rio Santo Antônio, divisa entre Gurupi e Peixe, um corpo não identificado e aparentemente do sexo feminino, em estado avançado de decomposição.

por Régis Caio

O Corpo de Bombeiros informou que o corpo estava aproximadamente um metro da margem do rio. “Após o termino da perícia criminal fizemos a limpeza das galhadas ao redor do corpo e com o apoio de um pescador, que estava com uma canoa, puxamos o cadáver até um local de mais fácil acesso, facilitando o trabalho do IML”, informou os militares.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros não foi encontrado a mão esquerda e nem o pé direito do corpo.