Corpo de Bombeiros realiza buscas para tentar localizar homem que desapareceu no rio Santa Tereza

Em Peixe, sul do Estado, mergulhadores iniciaram as buscas na manhã desta segunda-feira, 09. Durante o final de semana os militares registraram além deste caso mais três óbitos por meio de afogamento, que ocorreram em Xambioá, Itacajá e Taguatinga.

da redação

Mergulhadores do 3º Batalhão de Bombeiros Militares, em Gurupi, iniciaram na manhã desta segunda-feira, 09, as buscas ao corpo de Wabio Francisco do Prado Teles, 28 anos. O rapaz morreu afogado no Rio Santa Tereza, zona rural do município de Peixe, sul do estado, cerca de 300km de Palmas. No final de semana, quatro pessoas morreram afogadas no Tocantins.

O Rio Santa Tereza fica a cerca de 20km da cidade. Segundo informações, Wabio estava na água, neste domingo, 08, nadando afastado da margem, quando desapareceu. Uma equipe de mergulhadores atua no caso.

Afogamentos no Final de Semana

Na cidade de Itacajá, 279km de Palmas, na região central do Estado, o afogamento ocorreu às 12h, no Rio Manoel Alves Pequeno, um importante ponto turístico e de lazer da cidade de Itacajá, mas que não conta com sinalização de medidas de prevenção a afogamentos e nem guarda-vidas no local.

A vítima é Celso Rocha da Silva, 43 anos. O relato é de que o homem começou a se afogar tão logo entrou na água, mas a cerca de três metros da margem, em um ponto conhecido como remanso do Liader. Nessa região, o Rio tem uma média de seis metros de profundidade e pouca correnteza.

Segundo informações, um amigo de Celso teria tentado socorrê-lo, mas sem sucesso. O corpo de Celso ainda não foi localizado.

Sudeste

Em Taguatinga, no sudeste do Tocantins, o afogamento ocorreu sábado, 07, no Rio Palmas, que fica na zona rural, próximo da Praia Bela e da Ponte da Depasa. A região está a cerca de 457 km da capital do Estado.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar, ligados à 2ª Companhia/3º Batalhão, relatam que receberam a informação de que Romilson Bispo de Deus, 30 anos, tentava atravessar o rio a nado quando desapareceu. Testemunhas informaram que o rio estava cheio e a vítima transportava uma mochila nas costas.

Conforme os bombeiros militares, a água do Rio Palmas é turva e com correnteza média. Os mergulhos foram iniciados aonde a vítima desapareceu e o corpo foi encontrado a aproximadamente 100 metros abaixo, a cinco metros da margem e a um metro de profundidade.

Norte

No município de Xambioá, no extremo norte do Tocantins, o afogamento ocorreu em um rio na zona rural, neste final de semana. Contudo, a vítima era moradora da cidade de São Geraldo – PA, para onde o corpo foi transladado.