Por Redação

O final de semana com celebração de Natal foi bem movimentado em todas as regiões do Tocantins. Entre a sexta-feira, 23, e o início da manhã de segunda-feira, 26, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu 20 ocorrências. Uma das que mais chamou a atenção foi em Paraíso do Tocantins, com dois carros e nove vítimas.

Entre os atendidos estavam crianças e até uma gestante. A colisão foi por volta das 21h, do dia 25, e envolveu dois carros de passeio, na BR 153.

Os bombeiros militares encontraram boa parte das vítimas já fora dos carros, assim que chegaram para os atendimentos. Os dois condutores apresentavam ferimentos. Gilberto Cardoso era o motorista do Voyage, e reclamava de dores no peito e falta de ar. Ele relatou aos militares que não usava o cinto de segurança durante o trajeto. Ele foi o primeiro a ser atendido.

O condutor do Corsa, Jeferson Gonçalves, também apresentava ferimentos no joelho e braço direitos, e escoriações no rosto.

Os bombeiros militares atenderam nove pessoas ao todo. Entre elas estava também uma gestante, no sexto mês. Rana Laís Pereira era ocupante do Corsa, estava no banco dianteiro do carro e usava cinto de segurança. Aos socorristas, ela se queixava de dores no braço direito.

Ainda estavam nos carros, três crianças de colo, sendo um menino e duas meninas. Todas elas tinham ferimentos e também receberam atendimento pré-hospitalar antes de serem encaminhadas com os demais para o Hospital Regional de Paraíso.

A mais nova entre as vítimas tem apenas três meses de vida. Já o mais idoso tem 69 anos. Foi identificado como Raimundo Ferreira de Souza, que precisou ser encaminhado ao hospital, em prancha rígida, com imobilização na cervical.