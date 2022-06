por Redação

Na manhã desta quarta-feira, 14, mergulhadores da Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS), encontraram o corpo da adolescente de 13 anos, que estava desaparecida desde domingo, 12, quando tomava banho na Orla da Praia, no Rio Manuel Alves Pequeno, município de Itacajá, interior do Tocantins.

O corpo da adolescente foi localizado às 11h30, a cerca de 2km do local do ponto de submersão, numa profundidade média de quatro metros. O corpo da vítima emergiu em meio a galhadas e foi localizado quando a equipe de bombeiros militares fazia mergulhos livres, com apoio de duas embarcações civis.

O corpo da vítima foi entregue às autoridades locais para devidas providências.

Buscas

De acordo com as informações, a vítima estava tomando banho com outras duas amigas quando todas começaram a se afogar, duas conseguiram voltar para a margem e uma delas não foi mais vista.

As buscas iniciaram ainda no domingo, 12, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado, às 15h30, e logo após, foi enviada uma equipe de mergulhadores de Palmas, com equipamentos subaquáticos para realizar as buscas na região. A equipe chegou ao local e iniciou as buscas submersas às 21h até 23h.

Às 6h da manhã de segunda-feira, 13, os mergulhadores retomaram as buscas submersas no Rio Manuel Alves Pequeno até às 11h30, sem localizar o corpo da vítima. No período da tarde, a equipe percorreu 10 quilômetros verificando galhadas e possíveis remansos, realizando mergulhos livres e descartando locais até às 18h. Na quarta-feira, 14, as buscas foram retomadas às 06h da manhã, sendo então o corpo localizado às 11h30.

Somente em 2022, o Tocantins já acumula 31 casos de afogamentos, sendo 04 deles no mês de junho.