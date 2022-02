Um vaqueiro morreu após ser baleado durante uma confusão com outros dois homens dentro da terra indígena do povo Javaé, na Ilha do Bananal, em Pium, oeste do Tocantins.

Da redação

Segundo o G1, até o momento, apenas o primeiro nome da vítima foi divulgado: Ronizel. O crime foi na madrugada deste domingo (27).

O atirador foi identificado como Lázaro Rodrigues Carvalho, que também é vaqueiro. A defesa dele alega que ele agiu em legítima defesa de terceiro, após Ronizel ameaçar matar o outro homem que estava envolvido na confusão com uma espingarda.

Os três trabalhavam no Retiro Barreiro, que é uma área da ilha arrendada para a criação de gado com autorização dos órgãos de fiscalização e dos indígenas. A defesa de Lázaro Rodrigues afirma que não houve motivação aparente para as ameaças de Ronizel, já que não havia nenhum desentendimento anterior entre os envolvidos.