O comandante do 4ºBPM de Gurupi, W.Costa, comentou para o Portal Atitude sobre crimes contra o patrimônio em estabelecimentos da cidade, ocorridos recentemente.

por Régis Caio

O comandante defendeu a queda no comparativo entre 2020 e 2021 no número de furtos. “Tivemos uma redução de 69% deste crime no comércio de Gurupi comparado com os quatro primeiros meses do ano passado”, disse.

Segundo ele, reconhece os furtos que ocorreram recentemente no centro do município, mas que as equipes da PM seguem trabalhando ostensivamente para coibir as ações.

“Já realizamos neste ano a prisão de 59 infratores em Gurupi um resultado positivo no combate ao crime aqui na nossa região”. destacou.