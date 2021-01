A Polícia Militar (PM) por meio do 4º Batalhão, prendeu três pessoas, 29, 21 e 20 anos no último sábado, 16, por roubo e tráfico de drogas. As prisões ocorreram na Vila São José, em Gurupi. Além das prisões a foram apreendidas arma de fogo e munições, drogas, semijoias, dinheiro, dentre outros objetos.

A Polícia Militar foi informada através do “190” de dois crimes de roubos. Segundo dados repassados, dois indivíduos em uma motocicleta Biz, cor Vermelha, teriam subtraído de uma das vítimas um aparelho celular, no setor Waldir Lins, sendo que um deles estava armado. Em seguida, os autores praticaram outro roubo, a um estabelecimento comercial no setor Medeiros e teriam subtraídos relógios, caixas de som, carregadores de celular e dinheiro.

Diante dessas informações, equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) empreenderam diligências e por meio de informações conseguiram localizar os autores transitando no veículo supracitado. Foi realizado o acompanhamento até a Rua 16 da Vilia São José, onde a moto foi abandonada e os suspeitos entraram em uma residência. Um dos acusados foi localizado pelas equipes e preso e outro evadiu do local.

Na sequência, na casa da acusada de 23 anos, os policiais localizaram com o auxílio do cão farejador do CANIL do 4º BPM, uma espingarda calibre 36, seis munições do mesmo calibrem, duas porções de crack, três porções maconha, uma porção de cocaína, vários documentos pessoais de outras pessoas, dentre outros objetos.

Os policiais perceberam que havia uma escada que dava acesso ao telhado dando passagem para a residência ao lado, onde foi encontrada outra mulher, de 20 anos. Durante a busca domiciliar nesta, foram localizadas: balança de precisão, duas munições, calibre 38, saco plástico zíper, 21 porções de maconha e dinheiro e outros objetos. As mulheres foram presas e todo material apreendido.