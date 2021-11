No final da tarde desta segunda-feira, 01, em Gurupi, a Equipe da Força Tática do 4º Batalhão abordou indivíduos de 23, 21, 22, 17 e 20 anos e uma mulher de 21 anos e apreendeu 300g de substancia análoga a maconha, 65g de substância análoga a cocaína uma pistola PT 100 Taurus calibre 40, 8 munições cal. .40, 3 celulares, 4 pés de cannabis sativa e uma balança de precisão. Os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes.

A equipe da Força Tática do 4º BPM, recebeu denúncia que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas em uma residência no Setor Waldir Lins. O suspeito teria praticado o roubo de um celular iPhone 11 na noite do dia 30/10/2021.

Quando os indivíduos perceberam a aproximação da polícia fugiram, sendo capturados em seguida pelos militares.

Durante realização da busca pessoal, a Polícia Militar localizou com o indivíduo de 23 anos uma porção pequena de substância análoga a maconha. Na posse dos outros quatro indivíduos nada de ilícito foi localizado.

No local foi encontrada uma porção de substância análoga a maconha, uma porção de substância análoga a cocaína, uma balança de precisão, 4 pés de cannabis sativa in natura e três celulares. Com o apoio da Força Tática Cães, a Cadela Nairóbi localizou uma Pistola da Marca Taurus com 8 munições intactas em um lote com mato alto.

Diante dos fatos todos os envolvidos foram conduzidos para a Central de Flagrantes onde o homem de 23 anos foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito.

A vítima do roubo do celular esteve na Central de Flagrantes e o reconheceu como sendo autor do roubo. Foi identificado ainda na Central de Flagrantes, após checagem via sistema, dois mandados de Internação em desfavor do menor de idade.