Na madrugada desta quarta-feira, 06, militares da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Colinas atenderam ocorrência às 2h45, na BR-153, envolvendo um carro de passeio e um ônibus que colidiram frontalmente, e após a colisão entraram em combustão, levando à morte o motorista do carro.

Após serem informados sobre a colisão por uma pessoa que foi até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar, os socorristas saíram imediatamente para realizar o atendimento. Quando chegaram ao local do acidente, os militares encontraram os dois veículos em combustão, todos os passageiros do ônibus fora do veículo e apenas uma senhora de 56 anos com ferimentos na perna e no braço.

De acordo com a vítima, ela teria se ferido ao sair do ônibus pela janela. A senhora foi imobilizada pelos socorristas e levada para o hospital.

A equipe realizou o combate das chamas por meio do caminhão Auto Bomba Tanque Florestal, e então foi identificado que havia um motorista carbonizado dentro do carro de passeio, não podendo ser identificado. Os militares realizaram abertura do veículo utilizando material de desencarceramento para que os profissionais da Polícia Científica realizassem a remoção da vítima que estava em óbito. A operação foi finalizada às 05h58.

Também não foi possível fazer a identificação dos dados do ônibus envolvido no acidente, pois, de acordo com as informações que o motorista passou à equipe do Corpo de Bombeiros Militar, os documentos foram destruídos pelo fogo, assim como a placa do veículo.