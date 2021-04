Bombeiros militares combateram incêndios em dois veículos Corsa. A primeira ocorrência aconteceu no sábado, 10, setor Araguaína Sul, norte do Tocantins e a segunda foi registrada na manhã deste domingo, 11, na Vila São José em Gurupi e sul do estado.

Por Redação

As ocorrências foram em dias diferentes e as chamas causaram danos aos seus proprietários.

No final da manhã deste domingo, 11, um Corsa ficou parcialmente destruído após pegar fogo. A ocorrência foi registrada pelos bombeiros militares do 3º Batalhão, em Gurupi, no Sul do estado. Não houve vítimas e a ação foi na Vila São José, na Avenida Perimetral.

O acionamento do Corpo de Bombeiros Militar foi às 11h18, e o carro teria batido numa cerca, pegando fogo em seguida. O Corsa tem placa de Gurupi.

Araguaína

Por coincidência, em Araguaína, no Norte do Estado, outro Corsa pegou fogo. A ocorrência foi no setor Araguaína Sul, no mesmo horário. Contudo, no sábado.

O carro estava estacionado dentro do quintal da residência. Assim que chegaram ao local, os bombeiros militares isolaram as imediações e interditaram a rua para facilitar os trabalhos.

As chamas estavam consumindo completamente a estrutura do veículo, obrigando o combate direto com uso de mangueira instalada na viatura Auto Bomba Tanque.

Assim que extinguiram o incêndio, os bombeiros partiram para o rescaldo, evitando reignição das chamas. Também não houve vítimas no sinistro.

Crédito: Divulgação/CBMTO.