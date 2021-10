A ação desencadeada pela 8ª DEIC de Gurupi ocorreu na noite de hoje (15) na BR-153, entrada de Gurupi e contou com apoio da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar.

Da redação

Dois kg de cocaína de alta pureza, avaliada em mais de R$ 100 mil reais foram apreendidos pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por intermédio da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC), na noite desta sexta-feira, dia 15, em Gurupi no Sul do Estado. A ação, que foi comandada pelo delegado-chefe da unidade policial, Rafael Falcão, teve apoio de policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão da PM e também resultou na prisão em flagrante de um homem de 47 anos que estava transportando a droga.

A ação ocorreu depois que a unidade policial recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo estava transportando substâncias entorpecentes, em um ônibus que teria saído de Goiás com destino a Gurupi. “De imediato, após tomar conhecimento da denúncia, montamos um bloqueio na entrada da cidade e abordamos o veículo, onde o suspeito foi encontrado de posse de 2kg de cocaína de alta pureza”, disse a autoridade policial.

Preso em flagrante, o homem foi conduzido até 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o indivíduo foi encaminhado à Unidade Penal de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.