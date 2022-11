Por Wesley Silas

Segundo o IBAMA a pesca foi realizada no lago do Haloesiri no interior da terra indigina Tqara – Parque Indígena do Araguaia. Após a denúncia anônima a Funai acionou PMF e a 3ª CIA Ambiental apreendeu 760 quilos de peixes, sendo 99% tucunaré na operação que aconteceu na noite da quinta-feira, 24, por volta 23hs em seguida aconteceu o flagrante do comprador de Palmas, conhecido comonGean e o vendedor que são indígenas menores de idade.

O comprador foi multado em R$ 25 mil e os indígenas foram qualificados para procedimentos.

“Os infratores utilizam menores de idade na entrega dos Pescados”, informou o IBAMA.

Policiais da 3ª CIA Ambiental informou que seria a quarta vez que se repete com os mesmos envolvidos nos últimos dias.