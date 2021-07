Na tarde desta quinta-feira, 29, a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC), de Gurupi, no sul do estado, efetuou a apreensão de uma carga de 34 kg de drogas, que estava em poder de quatro pessoas, três mulheres e um homem que foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Da redação

A ação, que foi comandada pelo delegado-chefe da 8ª DEIC e teve apoio da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi desencadeada após investigações da Unidade Especializada da Polícia Civil apontaram que um grande carregamento de drogas estaria chegando a Gurupi, nesta quinta.

De posse das informações e também das características dos veículos que seriam utilizados para transportar o entorpecente, os policiais foram até as imediações da BR 153, já próximo a cidade de Alvorada, quando interceptaram dois carros que estavam em atitude suspeita. Após buscas, no interior de um dos veículos, que era ocupado por duas mulheres e duas crianças, os agentes encontraram uma bolsa contendo várias barras de drogas.

Dentro da bolsa, foram encontrados 36 tabletes de maconha, bem como quatro tabletes de cocaína. Diante dos fatos, as duas mulheres, de 28 e 42 anos, foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Um homem de 29 anos e uma mulher de 27 anos e que ocupavam outro veículo com mais duas crianças e que estava atuando como uma espécie de “batedor”, também foram presos por tráfico de drogas.

Segundo o delegado Rafael Falcão, a ação que resultou na apreensão da expressiva quantidade de maconha e cocaína faz parte das ações policiais no sentido de intensificar o combate ao tráfico de drogas e organizações criminosas.

Ainda segundo a autoridade policial, a droga tinha como destino a cidade de Gurupi e após investigação da 8ª DEIC foi possível desarticular o grupo que possui ligação com uma facção criminosa que atua em todo o território nacional e também no Tocantins. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, os presos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Gurupi onde foram autuados por tráfico de drogas. Em seguida, todos serão colocados à disposição do Poder Judiciário em unidades do sistema prisional do Tocantins.

Para o delegado Rafael Falcão, a apreensão do entorpecente é mais uma ação significativa das forças de segurança na proteção da sociedade, visto que a droga não mais chegará às ruas dos municípios do Tocantins.

“A Polícia Civil do Tocantins, junto às demais forças de segurança, está trabalhando diuturnamente para conter o avanço da criminalidade e das drogas, que chegam até o Tocantins, vindas, sobretudo, de outras unidades da federação. As ações estão sendo intensificadas para que mais prisões e apreensões possam ocorrer em breve”, ressaltou a autoridade policial.