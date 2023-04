Por Redação

O encontro entre as classes ocorreu no Salão de Eventos do SINPOL-TO e marca de maneira emblemática a união destas categorias que negociam com o governo uma reforma previdenciária que não agrida de forma injusta os direitos de profissionais que arriscam suas vidas em defesa da sociedade tocantinense.

Durante o evento, as lideranças tomaram a palavra para esclarecer pontos já tratados com o governo e todos os caminhos negociais já abordados até então. Foram elencadas as divergências entre categoria e governo, quais sejam:

– Garantia de paridade e integralidade aos policiais em atividade;

– Um período de transição com pedágio que não penalize de forma excruciante os que já tanto contribuíram;

– A observância de diferenciação de tempo de contribuição e idade entre homens e mulheres; e

– A garantia de uma pensão digna aos dependentes dos policiais falecidos.

Os pontos de divergência e que ainda não foram consensuados devem permear a luta da categoria por melhorias no texto da Reforma.

“Já tivemos algumas reuniões com a equipe de governo, parlamentares e temos exaurido o caminho do diálogo para avançar em um texto que não seja tão penoso para nossos policiais. Continuamos conversando com atores políticos e esperamos avançar na discussão antes que o texto da reforma passe a tramitar”, esclareceu o Presidente do SINPOL-TO, Ubiratan Rebello.

Visando organizar as ações das categorias presentes na Assembleia Geral ficaram deliberados pontos importantes para o prosseguimento das discussões referente à Reforma, são eles:

– A Assembleia Conjunta ficará em aberto, podendo ser reconvocada a qualquer momento para futuras deliberações;

– Estratégias de Mobilização

– Indicativo de Paralisação

Segundo o Presidente do SINPOL-TO, “a categoria deve ficar mobilizada e atenta às convocações da entidade”, pois as tratativas continuam, mas o cenário é volátil e merece todo o empenho. “Previdência é direito e quando falamos de aposentadoria e pensão estamos falando de nossa dignidade como trabalhadores e cidadãos”, conclui Ubiratan.

Participaram da Assembleia os Deputados Estaduais Moisemar Marinho e Júnior Geo, que disseram estarem atentos aos pleitos da categoria e com o compromisso de colocar seus mandatos à disposição para a discussão e votação na Assembleia Legislativa.

Além do SINPOL-TO, integraram a Assembleia Conjunta o SINDIPPEN (Sindicato dos Policiais Penais), SINDEPOL (Sindicato dos Delegados de Policia), SINDIPERITO (Sindicato dos Peritos Oficiais do Tocantins) e a ASSOETO (Associação dos Agentes de Segurança Socio Educativo). Outras entidades representativas dos Policiais se fizeram presentes, dentre estas, FEIPOL-CON, FEAPOL-TO, AGEPOL-TO, AEPTO, ASPOL e APROVIDA.