Policiais civis da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC), de Gurupi, efetuaram as prisões de duas pessoas por tráfico de drogas nesta quinta-feira, 24. Os agentes encontraram em poder de uma mulher de 45 anos e de um homem de 23, cerca de meio quilo de cocaína de alta pureza, bem como duas balanças de precisão, além de 3 kg de maconha e dinheiro em espécie. O entorpecente estava escondido dentro de uma bolsa.

da redação

De acordo com o delegado-chefe da unidade, Rafael Fortes Falcão, a ação foi deflagrada logo após policiais militares do Grupo de Operações com Cães (GOC) apresentarem na delegacia um homem que havia sido flagrado com cerca de um quilo de cocaína. “O indivíduo preso pela PM já era investigado pela Polícia Civil pela prática do tráfico de drogas na cidade e com a prisão fomos até a sua residência e percebemos que um homem e uma mulher, que é mãe do preso, chegaram ao imóvel e saíram rapidamente com uma bolsa onde estava o entorpecente”, disse a autoridade policial.

Os dois indivíduos foram presos e autuados, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas. Logo após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o homem foi recolhido à Casa de Prisão Provisória local e a mulher foi encaminhada para a Cadeia Pública de Talismã. Ambos ficarão à disposição da Justiça.