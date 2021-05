Nesta segunda-feira, 03, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 25 anos uma mulher de 24 anos, por envolvimento com tráfico de drogas. A ocorrência foi registra pela equipe da Força Tática, na Rua L do Setor Waldir Lins, em Gurupi.

Por Régis Caio

Foram apreendidas em poder dos infratores 13 pedras de crack, três porções de maconha e uma porção de cocaína.

A equipe de Força Tática em patrulhamento pela Rua L do setor Waldir Lins deparou com cinco indivíduos em atitudes suspeitas, em frente à uma residência. Os militares já haviam recebido denúncias de tráfico de drogas naquele local. Ao proceder com a abordagem e busca pessoal foi localizada com a infratora uma pequena quantidade de pó branco semelhante à cocaína.

Questionado pelos policiais, o autor contou que residia naquela residência com a suspeita e que dentro da casa havia mais entorpecentes. Durante as buscas no interior da casa foram encontradas 13 pedras de crack, três porções de maconha, além de um rolo de plástico filme. O casal recebeu voz de prisão.

Diante dos fatos, os infratores e material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, para a realização dos demais procedimentos cabíveis e legais.