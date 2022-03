A prisão ocorreu após apuração do serviço de inteligência da Polícia Federal informar que uma encomenda de moeda falsa havia sido postada nos Correios e o destinatário seria morador de Gurupi.

A equipe de inteligência do 4º BPM conseguiu localizar a encomenda, encontrou o carteiro e monitorou a entrega. Logo após o suspeito assinar o recibo de recebimento a abordagem foi realizada e homem foi preso. Com o casal foram encontradas dez notas falsas, totalizando R$ 1 mil. Eram sete cédulas com valor de R$ 100, duas de R$ 50 e uma de R$ 200.