Quando os quatro se encontraram na delegacia, começou a confusão. Durante o desentendimento, a mulher de 46 anos chegou a dar dois tapas na cara do dono do carro. Ainda durante a briga, o marido da agressora, que estava com um vidro de álcool, ateou fogo no veículo da vítima, que estava estacionado na porta da delegacia.