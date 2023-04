Share on Twitter

Investigações realizadas pela 1ª Delegacia de Palmas, sob o comando dos delegados Gustavo Henrique da Silva Andrade e Ronie Esteves, resultaram no indiciamento de um casal pelo crime de estelionato, na Capital. Conforme explica o delegado-chefe da 1ª DP, Gustavo Henrique, as investigações apontaram que os indiciados, sendo um homem de 46 anos e uma mulher, de 37, eram proprietários de uma construtora de imóveis residenciais, captavam clientes, recebiam valores de entrada e não realizavam a obra contratada.

“No decorrer das investigações, ficou constatado que em alguns casos, para induzir as vítimas em erro e manter o engodo, os investigados limpavam o terreno e colocavam poste de energia para dar aparência de início das obras”, explicou o delegado Gustavo Henrique.

Por meio das investigações também foi possível apurar que os golpes somam prejuízo às vítimas em mais de R$590 mil. “Esse montante foi o que conseguimos apurar até o presente momento, no entanto, as investigações terão continuidade a fim de que a Polícia Civil possa descobrir se existe mais vítimas desse casal, que já atuava a algum tempo em Palmas”, frisou a autoridade policial.

Conforme informaram os Delegados de Polícia Ronie Esteves e Gustavo Henrique da Silva Andrade, a ação policial é de grande importância para reprimir a atuação de falsos construtores no mercado imobiliário de Palmas, que se encontra em crescimento. “A casa própria é o sonho de grande parte dos brasileiros, e esse casal via nisso a chance de desviar a poupança às vezes da vida de uma família. Com esse indiciamento, esperamos restabelecer a ordem, punir os responsáveis e ressarcir às vítimas “, frisou o delegado Gustavo Henrique.

O Inquérito Policial foi finalizado e encaminhado à Justiça, tendo o Ministério Público já oferecido denúncia para início da Ação Penal em desfavor do casal de golpistas.