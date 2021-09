A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante o casal responsável pelo roubo de veículo e privação da liberdade de um motorista de aplicativo.

Durante a manhã desta segunda-feira (13), um homem de 58 anos compareceu à Unidade Operacional da PRF em Paraíso do Tocantins, assim que chegou, o homem relatou para equipe da PRF que na noite de domingo (12), por volta das 18h48, atendeu chamado do aplicativo para realizar uma pequena viagem, tendo pego o casal responsável pelo acionamento no Bairro de Santa Maria, localizado no entorno de Brasília-DF.

Na oportunidade, parecia ser uma viagem normal, no entanto, após começar a dirigir, o casal anunciou o roubo utilizando uma arma de fogo. Segundo o condutor, ele foi amarrado e recebeu diversos golpes em sua costela e cabeça. Relatou que somente foi liberado pelo casal na manhã de hoje (13), em um Posto de Combustível próximo da cidade de Paraíso do Tocantins-TO.

Diante do relato e de posse da descrição do veículo, a equipe da PRF de Paraíso do Tocantins acionou a equipe da PRF em Guaraí, ambas iniciaram deslocamento com o objetivo de interceptar o veículo roubado.

Ao se deparar com o veículo e dar ordem de parada, o jovem que o conduzia tentou evadir do local, tendo então iniciado um acompanhamento tático. No percurso, a equipe percebeu que algo foi jogado para fora do veículo, possivelmente a arma de fogo informada pela vítima, tendo em vista que ela não foi localizada. Percorridos alguns quilômetros, a equipe conseguiu realizar a abordagem do veículo e prender o casal.

Foi identificado que a jovem possuía 17 anos, sendo então acionado o Conselho Tutelar. A ocorrência encaminhada a Central de Flagrante em Paraíso do Tocantins.