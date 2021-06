Share on Twitter

A Polícia Civil, por intermédio da 89ª DP de Gurupi, recuperou um carro Honda com restrição de furto/roubo na manhã desta quarta-feira (09).

O referido veículo encontrava-se em poder de um homem de 31 anos, que disse ter comprado o carro pelo valor de R$12 mil reais, sendo que o valor de mercado gira em torno de R$35 mil reais. “Ele alegou ter adquirido o veículo como sendo “finan” e pago um valor bem inferior ao valor venal”, destacou a PC.

O homem foi autuado em flagrante por receptação e foi liberado mediante o pagamento de fiança no valor de um salário mínimo e responderá o processo em liberdade.

“As investigações serão feitas pela Polícia Civil para localizar os autores do furto; já o veículo fica a disposição do Poder Judiciário para a devida destinação, tendo em vista que o mesmo possui Busca e Apreensão pela falta de pagamento das parcelas do financiamento”, enfatizou a Polícia Civil.