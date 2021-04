Share on Twitter

Segundo o Corpo de Bombeiros motorista tentou evitar bater em outro veículo que rodou na pista entre Figueirópolis e Alvorada.

Por Régis Caio

O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (21) na BR-153, no sul do estado. O motorista informou aos Bombeiros que desviou de um carro que seguia no mesmo sentido e que acabou rodando na pista.

“Para evitar a colisão ele jogou o veículo para fora da pista e colidiu em árvores”, destacou os militares. Três pessoas ficaram feridas levemente, elas foram atendidas pelo Samu de Gurupi.