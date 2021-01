Na manhã deste sábado (30) um acidente de trânsito na BR-153, próximo ao Posto Marajó, em Cariri foi registrado e culminou com uma pessoa morrendo. O colisão foi entre um caminhão e um carro de passeio.

por Régis Caio

De acordo com o Corpo de Bombeiros que esteve na ocorrência a batida foi entre um carro de passeio e um caminhão. No carro estavam duas pessoas, o motorista que foi encontrado sentado próximo ao local da cena. Conforme os militares, ele estava sem ferimentos e sem fratura aparente.

Já o passageiro do carro, João Pedro Cardoso Carvalho, de 24 anos, não resistiu e morreu na hora. “Foi encontrado no banco dianteiro (passageiro) do veiculo leve. Apresentava pele fria, não sendo observado pulso. Não foi necessário utilizar as ferramentas hidráulicas, pois as ferragens não prendia a vitima. Após a retirada, o corpo ficou aos cuidados do IML. Foi necessário realizar a limpeza de pista após a retirada do veiculo da via”, informou o Corpo de Bombeiros.

O motorista do Caminhão não teve ferimentos ele prestou depoimento a polícia no local.