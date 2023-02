Share on Twitter

da redação

O suspeito do crime fugiu do local e não foi encontrado pela polícia. A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o IML de Gurupi. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o idoso também teria recebido uma facada e que Polícia Civil requisitou imagens de câmeras de segurança. O caso está sendo investigado.