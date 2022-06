Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite deste último sábado, 04, um homicídio foi registrado na cidade de Cariri do Tocantins, no sul do estado. A vítima estava em sua residência quando foi abordada por dois homens que efetuaram quatro tiros.

Da redação

Segundo a polícia, o homem estava em sua casa com a família, quando dois homens chegaram em uma moto e mataram o homem. Os suspeitos fugiram após o crime.

A polícia e perícia estiveram no local e registraram a ocorrência.