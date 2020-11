Cariri| Acidente na BR-153 entre ônibus e carro de passeio deixa feridos

A colisão foi na madrugada desta sexta-feira (20) na BR-153 em Cariri, sul do estado

Por Régis Caio

Segundo o Corpo de Bombeiros a batifa foi entre um veiculo de transporte de passageiros e um veículo leve, houve um principio de incêndio na parte anterior do veículo s-10, que logo foi controlado por terceiros.

Quatro ocupantes estavam dentro da caminhonete, havendo dois com prioridade de atendimento. Encontramos um homem de 32 anos fora do veículo, inconsciente, sem hemorragia mais grave ou fratura aparente. Neste foi observado ferimento considerável no crânio (região parietal esquerda). Após ser imobilizado em prancha e transportado para a ur-17, atendemos de imediato uma vítima de 60 anos que também estava fora do veículo. Este relatou dor na região do quadril e coxa, sem sinais de fratura aparente”, informou os militares.

As vítimas foram levadas para o Hospital Regional. “Nenhum passageiro do ônibus solicitou atendimento. Permanecemos no local sinalizando a cena até a chegada da PRF e nos retiramos após a retirada do veículo de cima da pista”, destacou os Bombeiros.