No final da tarde de segunda-feira, 25, policiais da Companhia de Operação de Divisas (COD), apreenderam uma carga de cigarros contrabandeados na Rodovia TO – 070, município de Dueré.

Durante bloqueio policial realizado na Rodovia TO – 070, Km 60, policiais militares do COD deram ordem de parada a um veículo GM Classic. Após checarem a documentação pessoal dos dois ocupantes e a documentação do veículo, os militares passaram para a revista no interior do automóvel. Durante a inspeção a equipe encontrou no interior do veículo 176 maços de cigarro, contabilizando 1.760 “carteiras” contrabandeados do Paraguai, bem como a quantia de R$ 760,00 proveniente de venda anterior à abordagem.

Ao serem questionados sobre a carga, os ocupantes se mantiveram em silêncio. Diante dos fatos, os caçadores do COD apresentaram o veículo, os suspeitos e carga na delegacia de plantão de Gurupi, para os demais procedimentos legais cabíveis.